Formas de gerir o AL: pessoalmente ou através de parceiros contratados

Lembre-se de que pode recorrer às formações da ALEP (Associação do Alojamento Local em Portugal) para aprender mais sobre métodos e ferramentas de faturação, gestão de uma carteira de reservas, publicidade do seu negócio no mercado internacional e a indispensável comunicação de dados dos seus hóspedes ao SEF. Desta forma certifica-se de que o seu negócio é gerido pela pessoa que mais sabe sobre ele: você.

Ao gerir pessoalmente o Alojamento Local, tenha o cuidado de providenciar aos seus funcionários e/ou parceiros de negócio todas as condições para realizarem as tarefas com segurança, bem como garantir aos seus hóspedes uma estadia sem percalços. A Tranquilidade dá-lhe esta segurança, disponibilizando todos os seguros necessários para o seu Alojamento Local, que protegem tanto as pessoas que trabalham para si como o negócio como um todo.

Pode preferir recorrer a empresas especializadas com experiência no mercado, que tratam de todos os aspetos do dia a dia do Alojamento Local por si, libertando-o, por exemplo, para outras áreas como o contacto mais direto com o cliente. Escolher uma das muitas empresas disponíveis no mercado – como a Homing, a Gesthomes ou a Guestready – depende das suas necessidades e expectativas, uma vez que existem vários pacotes de serviços com preços diferentes, dos mais simples (realização do check-in) aos mais completos (pacotes de boas-vindas, serviço de lavandaria e/ou limpezas, criação e gestão de anúncios online que podem implicar uma sessão fotográfica profissional do imóvel, decoração, etc.). Pode no entanto contar sempre com:

GESTÃO DE RESERVAS Ficando a cargo do parceiro de negócio contactar com os clientes em tempo real e nas suas próprias línguas, alargando assim os seus potenciais clientes e garantindo uma taxa de ocupação mais rentável. CHECK-IN E CHECK-OUT Garantindo que os seus hóspedes são recebidos com simpatia e profissionalismo, bem como que a entrega e a devolução das chaves são tratadas de forma simples e rápida. SUPORTE 24/7 Pondo ao seu dispor toda uma equipa de funcionários que cumprem todos os serviços que os seus hóspedes achem necessários, independentemente das horas (por exemplo, fazer o transfer do aeroporto para o seu Alojamento Local de hóspedes que cheguem em voos noturnos). LIMPEZA E MANUTENÇÃO Dois aspetos cruciais para o sucesso do seu Alojamento Local, uma vez que são as primeiras impressões que motivam nos hóspedes o desejo de repetir a experiência no seu Alojamento Local. CONTACTO DIRETO Com as principais plataformas de reservas mundiais, como Airbnb, Tripadvisor, HomeAway, Expedia e Rentalia. Com as principais plataformas de reservas mundiais, como Booking

Ao contratar um parceiro de negócio fica certo de que o seu Alojamento Local está nas mãos de uma equipa com know-how especializado, sendo que, pelo facto de terem uma carteira alargada de clientes, apresentam a massa crítica necessária para conseguir descontos e maior visibilidade nas plataformas internacionais, bem como parcerias proveitosas com as mais diversas empresas turísticas, desde restaurantes a empresas de transfers (os famosos tuk-tuk), passando por empresas de eventos e tours que elevem a experiência dos seus hóspedes e tornem a sua visita ao nosso país verdadeiramente inesquecível. Tenha porém em conta que, mesmo alocando a gestão diária do seu Alojamento Local a uma equipa especializada, deve ser sempre você a dar a cara pelo seu negócio, com simpatia, disponibilidade e profissionalismo.